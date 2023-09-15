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НовостиОбщество15 сентября 2023 8:15

Юные белгородцы прокатились на ретропоезде «Дорогой мужества» в Прохоровку

Первыми пассажирами стали ученики 6-7 классов школы № 49
Алексей СЕРГУНИН
Экскурсии будут организованы по средам и четвергам до конца текущего года.

Экскурсии будут организованы по средам и четвергам до конца текущего года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В составе поезда электровоз и два стилизованных вагона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Пассажиров обслуживают проводники в форме времен Великой Отечественной войны.

В пути с помощью аудиогида ребята узнали об истории строительства Дороги мужества – 95-километровой железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава, проложенной в 1943 году всего за 32 дня для снабжения войск Красной Армии на Курской Дуге. В Прохоровке школьники посетили Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле».

Напомним, туристический поезд курсирует по маршруту Старый Оскол – Сараевка по субботам и воскресеньям. Экскурсии будут организованы по средам и четвергам до конца текущего года.