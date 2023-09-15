15 сентября открылась выставка «Педагогические династии Белгородчины»

Посетить экспозицию можно будет до 3 декабря. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня,15 сентября, в белгородском государственном историко-краеведческом музее (улица Попова, 2а) открылась выставка «Педагогические династии Белгородчины». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Зрителям представят фотографии и документы, рассказывающие об истории Белгородского учительского института, ставшего восьмым учебным заведением для подготовки педагогических кадров в России в XIX веке.

Посетители смогут ознакомиться с учебниками, письменными принадлежностями и личными предметами преподавателей, а также с их фотографиями, документами и наградами. Помимо этого, в рамках мероприятия состоится музейная гостиная «Призвание - педагог», где посетителям расскажут об учреждениях Белгородчины, которые готовили педагогические кадры на протяжении ХХ века. Посетить экспозицию можно будет до 3 декабря.