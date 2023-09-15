В Белгороде открыли новую мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО

Фото из телеграм-канала Вадима Радченко.

В Белгороде открыли мемориальную доску в память о Дмитрии Бекетове. Место для мемориала - на стене у входа школы №45 на проспекте Славы, 69 - выбрано не случайно. Дмитрий - выпускник кадетского класса этой школы. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель предыдущего созыва Белгородского городского совета Вадим Радченко.

В 2021 году он окончил политехнический колледж в Белгороде. После четырех месяцев срочной службы стал «контрактником» и отправился защищать интересы России с первых дней СВО. Он был разведчиком. 15 сентября 2022 года Дмитрий Бекетов первым бросился помогать раненым, но начался миномётный обстрел, и парень погиб на месте. Указом Президента РФ от 11 октября 2022 года он был награжден орденом «Мужества» (посмертно).