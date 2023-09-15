В Белгородской области стартовала прививочная кампания

Сегодня, 15 сентября, в традиционном обращении в соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о начале прививочной кампании.

- Мы уже закупили вакцину от гриппа. Хочу попросить вас прийти в органы здравоохранения и сделать прививки, потому что от этого зависит наше с вами здоровье, здоровье наших близких, наших знакомых и наших друзей, коллег. Как показала пандемия, своевременно сделать прививку - сделать большое дело, обезопасив себя, в первую очередь, от многих и многих проблем. Здоровье для нас с вами - главное, что есть у каждого человека.

Вячеслав Владимирович признался, что вместе со своей семьей прививку уже сделал.