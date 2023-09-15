Девять медалей завоевали белгородцы на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе

Первые места заняли Павел Гриченко в весе 60 кг и Арина Трохина (53 кг). Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В соревнованиях памяти заслуженного железнодорожника, почетного гражданина Москвы и Брянска Ивана Паристого приняли участие более 120 юношей и девушек до 18 лет из 14 регионов страны.

В активе белгородцев девять наград. Первые места заняли Павел Гриченко в весе 60 кг и Арина Трохина (53 кг). Серебро завоевали Артур Морозов (71 кг) и Валерия Копылова (49 кг). Илья Сырги (92 кг) выиграл бронзу. К выступлениям ребят готовили тренеры-преподаватели детско-юношеской спортивной школы Белгородского района Андрей Криничный и Даниил Лернер.

Тем временем под руководством тренера Дениса Васютина и Аскера Рамазанова второе место занял Илья Холодов, а Дмитрий Холодов и Роман Михеев выиграли по бронзе. Воспитанник Анатолия Орлова Али Муцольгов также финишировал третьим.