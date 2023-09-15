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НовостиОбщество15 сентября 2023 5:52

Потерявшие из-за обстрелов ВСУ жилье белгородцы с 15 сентября начали получать новые выплаты

Об этом проинформировал губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 15 сентября, в традиционном обращении в соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе начали выплачивать компенсацию тем, у кого после атак со стороны Украины полностью разрушено жилье. То есть в нем невозможно проживать, потому что нарушены несущие конструкции или запрещен силовыми структурами подход к своим домам из-за оперативной обстановки.

- Выплаты положены тем, у кого нет второго жилья, у кого есть постоянная прописка, у кого есть на руках договор на аренду снимаемого жилья. Обращаться нужно в администрацию районов и округов, городов или в органы социальной защиты.