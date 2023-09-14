Белгородские кулинары испекут 2023 «сосенки» с пожеланиями. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

16 сентября в Белгородской области планируют установить новый гастрономический рекорд. Регистрацию «Самого массового мастер-класса с сосенками» проведут 16 сентября в рамках фестиваля «День туристического меню: ОГО! ПРиПЁК». Мероприятие пройдет на территории центра «Город-крепость Яблонов» в Корочанском районе. Здесь планируют испечь 2023 «сосенки» с пожеланиями.

«Сосенки» – это традиционное обрядовое угощение из теста. Готовились они на свадебные церемонии, семейные застолья и праздники. Неотъемлемым угощением на грайворонских свадьбах был каравай с «сосенками». Рецепт записан от старожилов села Козинка: Галины Порфирьевны Кириченко и Анны Никитовны Севериной.

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