Поджигателей путевой машины в Белгородской области взяли под стражу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Возгорание путевой машины на железнодорожной станции в Старом Осколе произошло в конце августа этого года. Сотрудники Белгородского ЛО МВД России на транспорте установили и задержали троих злоумышленников. Ими оказались жители Белгородской области, которые вступили в преступный сговор, направленный на умышленное уничтожение имущества РЖД.

Известно, что трое фигурантов по предварительному сговору из корыстных побуждений подожгли путевую машину. Нанесенный ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Белгородская транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Сейчас все трое белгородцев заключены под стражу на 2 месяца.