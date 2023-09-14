В субботу в Белгороде пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Приобрести фермерские товары можно будет 16 сентября в районе ДС «Космос».
Для реализации товаров на территории областного центра будут предоставлены бесплатные торговые места крестьянско-фермерским хозяйствам и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности из районов и городов Белгородской области.
Белгородцы смогут приобрести по привлекательным ценам на ярмарочных торговых прилавках разнообразный ассортимент местных овощей, фруктов, мясных и рыбных полуфабрикатов, бакалейных, кондитерских и хлебобулочных изделий, продукты пчеловодства и другие товары продовольственной группы.
В Минсельхозе региона отметили, что также можно будет приобрести товары мастеров народных промыслов и другую продукцию. Кроме того, в широком ассортименте будет представлен посадочный материал.
Работа ярамарки: с 08.30 до 14.00. Адрес: ул. Королева, д. 5, район ДС «Космос».