В субботу в Белгороде пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Приобрести фермерские товары можно будет 16 сентября в районе ДС «Космос».

Для реализации товаров на территории областного центра будут предоставлены бесплатные торговые места крестьянско-фермерским хозяйствам и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности из районов и городов Белгородской области.

Белгородцы смогут приобрести по привлекательным ценам на ярмарочных торговых прилавках разнообразный ассортимент местных овощей, фруктов, мясных и рыбных полуфабрикатов, бакалейных, кондитерских и хлебобулочных изделий, продукты пчеловодства и другие товары продовольственной группы.

В Минсельхозе региона отметили, что также можно будет приобрести товары мастеров народных промыслов и другую продукцию. Кроме того, в широком ассортименте будет представлен посадочный материал.

Работа ярамарки: с 08.30 до 14.00. Адрес: ул. Королева, д. 5, район ДС «Космос».