Полиция привлекла к ответственности белгородца, справившего нужду в урну в центре города. Фото: "КП" Архив

Белгородские полицейские привлекли к ответственности мужчину, который «на глазах у изумленной публики» справил нужду в урну. Происшествие случилось в центре Белгорода, в районе дома №57 на Народном бульваре. 46-летний белгородец без определенного места жительства, видимо, не нашел для своих потребностей места лучше, и многочисленные свидетели его не смущали.

Правоохранители выявили нарушителя по видеозаписи, размещенной в интернете. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в настоящее время в отношении мужчины составлен административный за мелкое хулиганство. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.