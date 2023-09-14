В Белгородской области комбайнеры похитили зерно на 2,1 млн рублей. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области восемь работников сельхозотрасли пойдут под суд за воровство. Преступная группа, систематически занимавшаяся воровством зерна при уборке урожая, задержана в Старооскольском городском округе. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что один из работников агропромышленного предприятия уговорил к совершению противоправных действий – хищению зерна – семерых сообщников. В их числе комбайнеры, водители и сотрудники службы безопасности. По замыслу злоумышленников, комбайнеры отключали на комбайнах датчики выгрузки зерна и ссыпали его в строго обусловленные грузовые машины, которые беспрепятственно покидали поле, вывозя похищенное зерно на заранее подготовленные хранилища.

В общей сложности преступникам удалось похитить зерна общей стоимостью 2,1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд.