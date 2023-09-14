В Старом Осколе Белгородской области не хватает кардиолога и десяти педиатров. Фото: "КП" Архив

К Вячеславу Гладкова на прямой линии 13 сентября обратилась жительница Старого Оскола. Женщина рассказала, что во всем городе нет кардиолога, а в детской поликлинике не хватает педиатров.

Руководитель Белгородской области пояснил, что проблему с нехваткой врачей решают. Вячеслав Гладков рассказал, что в Старом Осколе не хватает десяти специалистов, два из которых скоро придут на работу. Ситуация с кардиологом обстоит сложнее – единственный врач в декретном отпуске. Со специалистом пытаются договориться, объясняют, что за досрочный выход из отпуска по уходу за ребенком государством положены дополнительные выплаты.

- В Старом Осколе должно быть 32 педиатра. 22 ставки заполнены, десять еще вакантны. Знаю, что два человека скоро приступят к работе. Кардиолог ушла в декрет, поэтому пытаемся договориться, - ответил губернатор.