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НовостиПолитика14 сентября 2023 9:48

Четыре района белгородского приграничья за сутки атаковали беспилотники ВСУ

Наталия ИЛЮШНИКОВА
Четыре района белгородского приграничья за сутки атаковали беспилотники ВСУ.

Четыре района белгородского приграничья за сутки атаковали беспилотники ВСУ.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки ВСУ атаковали беспилотниками четыре муниципалитета Белгородской области. Губернатор опубликовал информацию об атаках противника за 13 сентября.

Так, в Белгородском районе на Журавлевку с беспилотного летательного аппарата сброшено три осколочных боеприпаса, в Солнцевке – один осколочный боеприпас.

В Валуйском городском округе над селом Тулянка система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа.

В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка противник сбросил с дрона один осколочный боеприпас.

В Шебекинском городском округе на Муром с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас.

Ни в одном населенном пункте никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.