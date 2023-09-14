Четыре района белгородского приграничья за сутки атаковали беспилотники ВСУ. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки ВСУ атаковали беспилотниками четыре муниципалитета Белгородской области. Губернатор опубликовал информацию об атаках противника за 13 сентября.

Так, в Белгородском районе на Журавлевку с беспилотного летательного аппарата сброшено три осколочных боеприпаса, в Солнцевке – один осколочный боеприпас.

В Валуйском городском округе над селом Тулянка система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа.

В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка противник сбросил с дрона один осколочный боеприпас.

В Шебекинском городском округе на Муром с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас.

Ни в одном населенном пункте никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.