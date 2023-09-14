5 миллионов выделят на засыпку землей мусорного полигона в Шебекино. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В ходе большой прямой линии 13 сентября белгородцы спросили Вячеслава Гладкова, когда наконец решится вопрос с тлеющим полигонов ТБО в Шебекино. Свалка тлеет с начала июня, она загорелась из-за ракетного прилета, и сейчас очаг находится глубоко.

Губернатор объяснил, что все под контролем и насыпку полигона землей власти выделят дополнительное финансирование.

- Понимаем, какой объем выполнен, какой предстоит. Будем усиливать работу. Выделим дополнительно порядка пяти миллионов на засыпку грунтом, - сказа Вячеслав Гладков.