Губернатор раскритиковал состояние подземных переходов в Белгороде

Белгородка обратилась к губернатору с вопросом, когда приведут в порядок подземный переход на «Энергомаше». По словам жительницы, там страшно ходить даже днем – ступеньки разрушены, кучи мусора и неприятный запах. Вячеслав Гладков согласился, что ситуация с подземкой сложная. В следующем году с ним будут разбираться городские власти.

Губернатор также остался недоволен ремонтом перехода на стадионе «Салют». Гладков поучил мэру Белгорода исправить ситуацию.

- Если честно, то в очень плохом состоянии переходы. Сегодня утром пробегал через один из переходов, и честно скажу — не понравилось, особенно тротуарная плитка, которая кладется. Не успели ее положить, а она, кажется, стала уже старой и древней. Поручение Валентину Демидову дал, чтобы вышел и навел там порядок.