За 3 недели в Валуйском округе Белгородчины обстрелами разрушено около 130 домов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области продолжают восстанавливать жилье, которое пострадало в результате обстрелов со стороны Украины. Только в Валуйском городском округе в Валуйках, Уразово и Новопетровке за последние три недели было разрушено около 130 домов. На сегодняшний день из них восстановлено 24 жилых помещения. Идет активная работа на остальных объектах. Об этом рассказала губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

- Надеюсь, что строители выполнят поставленные задачи и максимально быстро вернут жилые помещения жителям. Постараемся, как всегда, выполнить эту работу качественно. Объект снимается с контроля, только когда собственник напишет расписку о выполнении всех необходимых работ, - отметил руководитель Белгородской области.