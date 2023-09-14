В Белгородской области планируют трудоустроить около 45 тысяч подростков

Программа занятости молодежи. Которую инициировал губернатор Белгородской области, будет реализовываться до конца 2024 года. В регионе на сегодняшний день уже трудоустроены 38 тысяч подростков, в планах устроить на работу 45 тысяч. Треть доступных белгородцам вакансий рассчитаны на подростков – 7,5 тысяч из 21 тысячи предложений по работе. Такие цифры привела министр соцзащиты населения области Елена Батанова

Многе молодые люди изъявили желание работать и на осенних каникулах, поэтому программу решили продлить до конца года. Также принята долгосрочная целевая программа по содействию занятости молодежи в Белгородской области до 2030 года.

- Мы видим на рынке труда, что очень востребованы опытные кадры, это естественно и понятно, но вместе с тем молодежь также должна трудиться, - отметила Елена Батанова.

Сейчас в Белгородской области уровень безработицы среди молодежи по сравнению с прошлым годом существенно снизился – с 7,5% до 4,5%.