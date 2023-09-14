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НовостиОбщество14 сентября 2023 5:52

В Белгородской области планируют трудоустроить около 45 тысяч подростков

Треть доступных белгородцам вакансий рассчитаны на подростков
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Программа занятости молодежи. Которую инициировал губернатор Белгородской области, будет реализовываться до конца 2024 года. В регионе на сегодняшний день уже трудоустроены 38 тысяч подростков, в планах устроить на работу 45 тысяч. Треть доступных белгородцам вакансий рассчитаны на подростков – 7,5 тысяч из 21 тысячи предложений по работе. Такие цифры привела министр соцзащиты населения области Елена Батанова

Многе молодые люди изъявили желание работать и на осенних каникулах, поэтому программу решили продлить до конца года. Также принята долгосрочная целевая программа по содействию занятости молодежи в Белгородской области до 2030 года.

- Мы видим на рынке труда, что очень востребованы опытные кадры, это естественно и понятно, но вместе с тем молодежь также должна трудиться, - отметила Елена Батанова.

Сейчас в Белгородской области уровень безработицы среди молодежи по сравнению с прошлым годом существенно снизился – с 7,5% до 4,5%.