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НовостиОбщество13 сентября 2023 21:41

Новая остановка в Белгороде у спорткомплекса Хоркиной появится в 2024 году

Решается вопрос о безопасном переходе через проезжую часть
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородцы поинтересовались у губернатора, когда в областном центре появится остановка общественного транспорта напротив спортивного комплекса Светланы Хоркиной. О строительстве остановки Вячеслав Гладков рассказал во время большой прямой линии в социальных сетях 13 сентября.

Губернатор отметил, что новая остановка у спорткомплекса должна появиться в 2024 году. Готовый проект рассмотрят на заседании комиссии по организации дорожного движения, после этого начнется его реализация. Вопросом занимается администрация города под руководством мэра Валентина Демидова.

- В планах есть. Постановить остановку проблемы нет, но остановка создаст небезопасные условия и для студентов, и для детей. Поэтому там нужно делать более сложную историю, связанную с переходом через проезжую часть. Поэтому сейчас выполняются проектные работы, - рассказал глава Белгородской области