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НовостиОбщество13 сентября 2023 20:11

Губернатор рассказал о планах по восстановлению приграничной Журавлевки после СВО

Глава региона также пообещал восстановить разрушения на местном кладбище
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор рассказал о планах по восстановлению приграничной Журавлевки после СВО.

Губернатор рассказал о планах по восстановлению приграничной Журавлевки после СВО.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В ходе большой прямой линии губернатор Вячеслав Гладков рассказал, какая судьба ждет Журавлевку в Белгородском районе. Приграничное село с первых дней подвергается атакам ВСУ, сейчас там введен режим ЧС.

Местная жительница поинтересовалась у главы региона, в каком состоянии сельское кладбище и какое будущее ждет Журавлевку после окончания СВО. Вячеслав Гладков признался, что не был на кладбище и у него нет информации о его состоянии. Но пообещал, что все разрушения, если они там есть, региональные власти помогут восстановить. Он также рассказал, как будут восстанавливать населенный пункт.

- После окончания специальной военной операции село восстановится и будет развиваться и дальше. В первую очередь областная власть восстановит школу, детский сад и другие учреждения, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность жителей села, - сказал губернатор.