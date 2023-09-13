Губернатор рассказал о планах по восстановлению приграничной Журавлевки после СВО. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В ходе большой прямой линии губернатор Вячеслав Гладков рассказал, какая судьба ждет Журавлевку в Белгородском районе. Приграничное село с первых дней подвергается атакам ВСУ, сейчас там введен режим ЧС.

Местная жительница поинтересовалась у главы региона, в каком состоянии сельское кладбище и какое будущее ждет Журавлевку после окончания СВО. Вячеслав Гладков признался, что не был на кладбище и у него нет информации о его состоянии. Но пообещал, что все разрушения, если они там есть, региональные власти помогут восстановить. Он также рассказал, как будут восстанавливать населенный пункт.

- После окончания специальной военной операции село восстановится и будет развиваться и дальше. В первую очередь областная власть восстановит школу, детский сад и другие учреждения, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность жителей села, - сказал губернатор.