Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Валуйском городском округе

Вечером 13 сентября в Валуйском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Военнослужащие сбили воздушную цель над селом Тулянка. По предварительной информации, никто не пострадал, каких-либо разрушений пока тоже не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель над селом Тулянка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал руководитель региона в телеграм-канале.