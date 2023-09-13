Губернатор не подтвердил слухи о дефиците бензина в Белгородской области

В ходе большой прямой линии в социальных сетях 13 сентября, Вячеслав Гладков зачитал несколько вопросов, касающихся бензина в регионе. Так, один из белгородцев написал, что в сети распространяется информация о возможном подорожании топлива и жителям необходимо закупиться впрок.

«Говорят, надо успеть побольше закупить. Аналогичная ситуация была когда то с гречкой. Скорее всего, это нагнетание обстановки. Можно ли повлиять на ситуацию?» - написал житель региона.

Глава региона ответил, что специально давал поручение – обзвонили всех поставщиков – запас бензина в регионе от пяти до двенадцати дней. Гладков отметил, что пока информации об ухудшении нет, но власти продолжают контролировать ситуацию.

Еще один белгородец хотел уточнить, почему нет бензина на заправках Роснефти в Ровеньках.

Губернатор опроверг эту информацию. Он пояснил, что история с отсутствием топлива была временная – в течение трех-четырех часов на одной заправке. Сейчас бензин есть.