Для белгородских бойцов самообороны разрабатывают дополнительные меры поддержки. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области во время прямого эфира в социальных сетях рассказал, какие меры поддержки оказываются бойцам территориальной самообороны. Глава региона сообщил, что сейчас решается вопрос с оружием для добровольцев. Кроме того, власти региона совместно с правительством РФ разрабатывают дополнительные меры помощи для белгородской самообороны.

Так, в регионе членам территориальной самообороны в случае ранения или гибели оказывается такая же помощь, как и военнослужащим.

- Есть оружие в рамках действующего законодательства, оно закреплено. И есть решение президента, которое реализуем, но должна быть выполнена процедура, чтобы нормы законодательства были выполнены. В случае ранения или гибели регион обеспечивает такие же меры поддержки, как и военнослужащим. А дополнительный объем помощи разрабатывается вместе с правительством РФ и администрацией президента. Надеюсь, в ближайшее время доведем. Будут еще меры финансовой поддержки, – заявил Вячеслав Гладков.