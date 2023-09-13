Вячеслав Гладков напомнил, как передать гуманитарную помощь для военнослужащих. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время большого прямого эфира в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков зачитал несколько обращений от белгородцев с вопросами о том, как передать гуманитарную помощь военнослужащим в зону СВО. Родные бойцов также переживают, что у солдат нет теплых вещей.

Глава Белгородской области рассказал, что власти региона находятся на постоянной связи с бойцами. И сейчас формируется очередной груз с дополнительным снаряжением по просьбе солдат. Однако если у белгородцев есть желание помочь дополнительно, они могут обратиться с этим вопросом к муниципальным властям или напрямую в приемную губернатора.

- Мы регулярно находимся на связи с бойцами, которые воюют под руководством человека, который занимал должность заместителя министра в правительстве Белгородской области. У них есть свое обмундирование, не может быть даже мысли, что они им не обеспечены. Если вы хотите что-то передать дополнительно – это можно сделать через главу района округа или города, в котором проживаете, через мою приемную или обратитесь к Евгению Воробьёву, начальнику управления региональной безопасности области, – пояснил Вячеслав Гладков.