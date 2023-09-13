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НовостиОбщество13 сентября 2023 17:40

Гладков: «С начала года в Валуйках в разы усилили систему оповещения»

До конца года оборудуют еще несколько устройств
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В белгородских Валуйках модернизируют систему оповещения.

В белгородских Валуйках модернизируют систему оповещения.

Фото: "КП" Архив

Сегодня в ходе большой прямой линии жители Валуйского городского округа обратились к губернатору с жалобой о том, что, когда систему оповещения включают, ее не слышно нигде, кроме военного городка и центра. Жители уверяют, что после последнего обстрела 8 сентября не было слышно сирен.

Вячеслав Гладков ответил, что система оповещения в муниципалитете за последний год последовательно модернизируется. Количество громкоговорителей уже увеличилось в разы, и до конца года их будет еще больше.

- Мы увеличили в разы количество устройств, передающих сигнал оповещения. На начало года было два, сейчас плюс 12. Еще 16 находится в работе, – подчеркнул Вячеслав Гладков.