Гладков: «С начала года в Валуйках в разы усилили систему оповещения»

В белгородских Валуйках модернизируют систему оповещения. Фото: "КП" Архив

Сегодня в ходе большой прямой линии жители Валуйского городского округа обратились к губернатору с жалобой о том, что, когда систему оповещения включают, ее не слышно нигде, кроме военного городка и центра. Жители уверяют, что после последнего обстрела 8 сентября не было слышно сирен.

Вячеслав Гладков ответил, что система оповещения в муниципалитете за последний год последовательно модернизируется. Количество громкоговорителей уже увеличилось в разы, и до конца года их будет еще больше.

- Мы увеличили в разы количество устройств, передающих сигнал оповещения. На начало года было два, сейчас плюс 12. Еще 16 находится в работе, – подчеркнул Вячеслав Гладков.