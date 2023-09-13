В центре Белгорода 16 сентября ограничат движение из-за Крестного хода. Фото: "КП" Архив

В Белгороде с вечера 15 сентября и днем 16-го до окончания мероприятий ограничат движение и стоянку транспорта не нескольких участках. Соответствующее постановление подписал мэр областного центра Валентин Демидов. Временные неудобства для автомобилистов связаны с проведением Крестного хода с мощами Александра Невского.

Согласно документу, остановку и стоянку транспорта ограничат с 23:15 сентября до окончания мероприятия по ул. Попова от 3-го Интернационала до Гражданского проспекта, по ул. Преображенская (в обе стороны) от у. Н. Чумичова до у. Попова, в районе строения 63б по ул. Преображенской, по проспекту Славы от Театрального проезда до ул. Попова, по Театральному проезду от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара, по Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до проспекта Богдана Хмельницкого, по ул. 50-летия Белгородской области от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара.

Полностью перекрыто движение будет 16 сентября с 12:00 до окончания мероприятия на этих участках улиц в областном центре.

В мэрии города рекомендуют заранее планировать свой маршрут. Объехать перекрытые улицы можно будет по улице 3-го Интернационала, Н. Чумичова, Гражданскому проспекту, Попова, Победы, Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона), проспекту Богдана Хмельницкого. Будет работать эвакуатор.