Почти миллион жителей Белгородской области планируют привить от гриппа

Фото: Министерство здравоохранения Белгородской области.

В Белгородской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил, что всего в 2023 году планируется привить от гриппа порядка 997,5 тысячи жителей области, в том числе 190 374 ребенка или 60% населения региона.

Глава регионального Минздрава отметил, что в первую очередь пройти вакцинацию необходимо белгородцам, входящим в группы риска, определенным национальным календарем профилактических прививок, а также гражданам, работающим в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудникам зоопарков, имеющим контакт с птицей и свиньями, и лицам, осуществляющим разведение домашней птицы и свиней для реализации населению.

Первая ее партия в количестве порядка 382 тысяч доз уже поступила в регион и направлена в медицинские учреждения. Почти половина этой поставки – 165 тысяч доз – предназначена для вакцинации детей.

Также Иконников подчеркнул, что увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе не зафиксировано. Регион закупил вакцину против COVID-19, но прививки будут делать не всем, а лишь имеющим хронические заболевания, а также представителям старшего поколения в возрасте от 60 лет. Вместе с тем, все граждане по желанию также смогут привиться.

- Предыдущий штамм «Дельта» требовал совсем иного подхода к вакцинации. Тогда рекомендовали прививаться всем, потому что вирус был гораздо опасней. А сейчас вирус – амбулаторный, и он таким является на протяжении почти двух лет. Но если ситуация изменится, могут быть предложены другие рекомендации, – подытожил Андрей Иконников.