Белгородка попросила Гладкова отдать ей землю соседей

Вячеслав Гладков провел личный прием граждан в Белгороде. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вчера, 12 сентября, губернатор Вячеслав Гладков провел в Белгороде личный прием граждан. на личную встречу с главой региона записался 21 белгородец.

С проблемными вопросами и предложениями на прием пришли не только жители областного центра, но и из других муниципалитетов. Среди обсуждаемых тем – благоустройство общественных пространств, модернизация сетей водоснабжения, медицинское обслуживание и многие другие.

Были и странные просьбы. В частности, жительница региона попросила губернатора отобрать землю у соседей и отдать ей. Женщина планирует заниматься сельским хозяйством, но площадь собственного участка не позволяет этого делать. А вот земля соседей, по ее мнению, - лучший вариант.

Вячеслав Гладков объяснил жительнице региона, что ни у кого отнимать ничего не будет – это принципиальная позиция.

- Ни у кого не буду отбирать для того, чтобы отдать другому. Для меня все люди равны. Если нарушил закон, тогда да. Если пустует земля, конечно, да. Но опять же на равных условиях, не отнимая, делать это максимально честно, публично, - подчеркнул Гладков.

Глава региона также отметил, что прием был непростым. Много вопросов по жилью, дорогам, благоустройству, конфликтам с соседями. Губернатор пообещал разобраться с каждым вопросом.