Пьяный белгородец угнал чужую машину, чтобы покататься по городу. Фото: "КП" Архив

В полицию с заявлением об угоне обратился 61-летний житель Валуйского городского округа. Потерпевший рассказал, что ненадолго припарковал свой автомобиль у дороги и отошел по делам. А когда вернулся, тарнспортного средства на месте не было.

Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. Им оказался 27-летний не работающий, ранее судимый мужчина.

Предварительно известно, что злоумышленник дома употреблял алкоголь. Когда горячительные напитки закончились, он пошел в магазин за добавкой и увидел у обочины дороги автомобиль со спущенным стеклом. Недолго думая мужчина решил прокатиться на нем по городу. На удачу в салоне авто оказались и ключи. Спустя время подозреваемый решил вернуть угнанный автомобиль на место. Полиция задержала его на одном из перекрестков.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что валуйчанин не первый раз садится за руль в состоянии опьянения. На жителя региона завели сразу два уголовных дела – за угон и пьяную езду, плюс административный протокол за езду без прав.

Автомобиль вернули владельцу, который в свою очередь поблагодарил правоохранителей за оперативность.