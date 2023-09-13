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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 10:30

Пьяный белгородец угнал чужую машину, чтобы покататься по городу

Правоохранители раскрыли угон по горячим следам
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пьяный белгородец угнал чужую машину, чтобы покататься по городу.

Пьяный белгородец угнал чужую машину, чтобы покататься по городу.

Фото: "КП" Архив

В полицию с заявлением об угоне обратился 61-летний житель Валуйского городского округа. Потерпевший рассказал, что ненадолго припарковал свой автомобиль у дороги и отошел по делам. А когда вернулся, тарнспортного средства на месте не было.

Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. Им оказался 27-летний не работающий, ранее судимый мужчина.

Предварительно известно, что злоумышленник дома употреблял алкоголь. Когда горячительные напитки закончились, он пошел в магазин за добавкой и увидел у обочины дороги автомобиль со спущенным стеклом. Недолго думая мужчина решил прокатиться на нем по городу. На удачу в салоне авто оказались и ключи. Спустя время подозреваемый решил вернуть угнанный автомобиль на место. Полиция задержала его на одном из перекрестков.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что валуйчанин не первый раз садится за руль в состоянии опьянения. На жителя региона завели сразу два уголовных дела – за угон и пьяную езду, плюс административный протокол за езду без прав.

Автомобиль вернули владельцу, который в свою очередь поблагодарил правоохранителей за оперативность.