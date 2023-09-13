В Белгородской области досрочно начали ремонтировать 12 участков дорог

Фото: пресс-служба администрации Корочанского района.

В Корочанском районе Белгородской области уже завершены запланированные на текущий год дорожные работы. Поэтому строители досрочно приступили к ремонту участков из списка на 2024 год. Ремонт участков трасс ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день подрядчики ремонтируюи покрытия проезжей части на 10 участках муниципального и двух – регионального значения:

- 740 м на ул. Гагарина в г. Короча;

- 435 м на ул. Выгон в с. Белый Колодец Плотавского сельского поселения;

- 434 м на ул. Октябрьской (от пер. Свободы до ул. Школьной) в с. Погореловка;

- 500 м на ул. Кооперативной в с. Погореловка;

- 230 м на пер. Пролетарском с. Погореловка (от ул Весенней до пер. Пролетарского, 5А);

- 240 м на ул. Весенней с. Погореловка (от ул. Пролетарской до конца ул. Весенней);

- 1,26 км на ул. Дачной с. Подкопаевка;

- 385 м на ул. Зелёной в с. Соколовка;

- 275 м на ул. Садовой в с. Соколовка;

- 3,867 км автодороги «Ивица-Нечаево-Мичуринский»;

- 1,76 км подъездного пути к х. Постников;

- 260 м на пер. Весенний с. Погореловка (от ул. Пролетарской до ул. Весенней, 14).

На последнем участке работы уже завершены, осталось поставить дорожные знаки.

Как сообщили в пресс-службе администрации Корочанского района, до конца текущего года планируется приступить еще к 5 участкам, запланированным к ремонту на 2024 год. Всего планируется привести в нормативное состояние около 14 км дорог.