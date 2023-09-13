За неделю жертвами мошенников стал 91 белгородец

Аферисты похитили у жителей региона больше 23 миллионов рублей. Фото: "КП" Архив

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что за неделю на уловки мошенников попался 91 житель региона. В общей сложности белгородцы перечислили аферистам более 23 миллионов рублей. Причем 14 миллионов из этой суммы доверчивые граждане взяли в кредит.

Сотрудники полиции призывают не доверять информации, полученной по телефону от незнакомцев. Правоохранители напомнили о самых распространенных схемах обмана.

Чаще всего звонящие злоумышленники представляются сотрудниками банка и сообщают о подозрительных транзакциях по счету. Далее жертве предлагается взять кредит и перевести средства вместе с имеющимися накоплениями на «безопасный счет».

Еще одна схема обмана – «ваш родственник попал в ДТП». Жертвами такого мошенничества становятся пожилые люди. Аферисты звонят им под видом родственников и плачущим голосом сообщают, что стали виновниками ДТП. Затем в разговор включается псевдосотрудник правоохранительных органов, который предлагает пенсионеру передать крупную сумму для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела. За деньгами мошенники, как правило, направляют курьера.

Рекламу о заработке на бирже или инвестициях крупной компании жертвы сами находят в сети Интернет. После того, как человек переходит по ссылке, с ним связываются лже-брокеры. Они предлагают сделать выгодный вклад. Под их влиянием человек начинает инвестировать крупные суммы, но спустя время понимает, что не сможет ничего вывести со счета. В итоге потерпевший остается не только без дивидендов, но и теряет собственные, а зачастую и взятые в долг или в кредит деньги.