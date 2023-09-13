В результате обстрела белгородского поселка повреждены два соцобъекта

Из-за обстрела в двух соцобъектах выбиты окна. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 13 сентября, под обстрел со стороны Украины попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Есть повреждения в двух социальных объектах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в двух соцобъектах - выбиты окна. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, - написал глава региона в телеграм-канале.