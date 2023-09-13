В Белгородской области бывший пристав пойдет под суд за превышение полномочий

В Белгородской области завели уголовное дело на бывшую врио начальника отделения – старшего судебного пристава Корочанского района. Женщину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, белгородка в 2022 году лично занялась исполнительным производством, заведенным в отношении ее знакомого жителя Корочанского района. У него накопились долги по кредитным платежам. Пристав внесла ложные сведения и отменила вынесенное постановление в отношении своего приятеля о временном ограничении выезда за пределы РФ. В результате чего должник смог покинуть страну.

В СУ СК РФ по Белгородской области сообщили, что в настоящий момент следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Выявили преступления следователи совместно с сотрудниками УФСБ и УФССП.