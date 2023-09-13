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НовостиОбщество13 сентября 2023 6:50

Белгородский губернатор подвел промежуточные итоги конкурса бизнес-идей

Уже созданы 19 МП, еще 35 – в стадии оформления
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области уже в четвертый раз проходит конкурс бизнес-идей «Новые возможности». Губернатор Вячеслав Гладков поделился с белгородцами промежуточными результатами конкурса.

- 19 ИП уже созданы, 35 находятся в оформлении. Конкурс проходит в четвертый раз. Напомню, что за первые три раза было создано 1200 малых и средних предприятий, - рассказал глава региона в утреннем обращении в соцсети.

Отметим, этот конкурс помогает тем, у кого есть идеи, создать свой собственный бизнес. Опытные наставники помогают участникам на каждом этапе создания и развития предпринимательской деятельности. Вячеслав Гладков также подчеркнул, что чем больше малых предприятий, тем сильнее Белгородская область.