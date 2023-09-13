В Белгородской области продолжается сбор картофеля

Фото: @Shedrina_MCX_MPR_31.

Белгородские аграрии продолжают сбор картофеля. Общая площадь, выделенная под агрокультуру в этом году, составляет 1,1 тысяч гектаров.

Картофель в регионе выращивают 34 сельхозтоварпроизводителя. В общей сложности в этом году они планируют собрать 32,6 тонн клубней. Как отметила заместитель губернатора области Юлия Щедрина, уборка ведется в нескольких муниципалитетах, включая Белгородский, Прохоровский, Ракитянский, Старооскольский, Чернянский, Яковлевский. Благодаря применению новейших агротехнологий и современных систем орошения урожайность на сегодня составляет 337 центнеров с гектара. На сегодня собрано 7,2 тысячи тонн картофеля.

Отметим, в 2023 году аграрии, выращивающие картофель, получили 8,7 миллионов рублей поддержки. Помощь от государства позволяет предприятиям АПК региона компенсировать часть затрат на выращивание продукции. Субсидия предоставляется в рамках федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства».