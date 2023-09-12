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НовостиОбщество12 сентября 2023 19:39

Разрушенную обстрелами пятиэтажку в белгородском Шебекино отстраивают с нуля

Заселение жильцов запланировано на второй квартал 2024 года
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @operativno31.

Фото: @operativno31.

В Шебекино Белгородской области начали строить новый пятиэтажный дом взамен многоэтажки, которая была разрушена во время массированного обстрела со стороны Украины. МКД расположится там же на Железнодорожной, 2.

Сначала региональные власти предлагали снести лишь часть здания и восстановить оставшуюся. Однако по многочисленным просьбам жильцов комиссия приняла решение снести многоэтажку полностью и на ее месте построить новый дом с той же планировкой.

Власти Белгородской области отмечают, что конструкции будут собирать прямо на строительной площадке, а перегородки выполнят из пенобетона. Кроме того, теперь горячее водоснабжение будет подаваться в квартиры централизованно. Раньше на кухнях у жителей стояли газовые колонки, которые обеспечивали теплую воду.

Вручить ключи от новых квартир подрядчик планирует уже во II квартале 2024 года.