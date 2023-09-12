В Белгородскую область поступило 382 тысячи доз вакцины от гриппа. Фото: "КП" Архив

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, как в регионе обстоят дела с вакцинами от гриппа и коронавируса. Так, в поликлиники области уже поступило 382 тысячи доз лекарственных препаратов, из ни 164 тысячи – детские вакцины.

Глава регионального Минздрава отметил, что прививочная кампания от гриппа стартовала. Уже вакцинированы 12% детей и 21% взрослого населения. Иконников также добавил, что темпы вакцинации будут усиливаться. При этом у белгородцев медработники берут согласие на введение вакцины. Если человек отказывается – принуждать никто не будет. Но в определенных организациях – прививка обязательна.

Что касается коронавируса, по словам Андрея Иконникова, ситуация в регионе стабильная, увеличения заболеваемости нет. Вакцину от ковида Белгородская область закупила, но прививать будут не всех. Как ранее уже говорил губернатор Вячеслав Гладков, рекомендовать делать прививку будут белгородцам с хроническими заболеваниями и пожилым людям.