Белгородец завоевал серебро в конкурсе России и Белоруссии «Лучший лесной пожарный-2023»

Фото: Министерство природопользования Белгородской области.

Достойное второе место в соревнованиях «Преодоление лесопожарной полосы препятствий и владение инструментами пожаротушения» занял белгородец Сергей Мещеряков.

Сергей Мещеряков – специалист автономного учреждения «Лесопожарный центр Белгородской области». В состязании приняли участие прошедшие предварительный отбор парашютисты-десантники федеральной Авиалесоохраны, а также региональных авиационных и наземных лесопожарных служб 21 региона России и лесных служб регионов Белоруссии.

Конкурс организован Рослесхозом и Авиалесоохраной. В этом году соревнование продолжалось 4 дня и включало в себя 3 этапа: спортивное многоборье, ориентирование в лесном массиве и преодоление полосы препятствий с имитацией лесных завалов, заболоченных участков, пересеченной местности с демонстрацией умений использования основных ручных инструментов тушения лесных пожаров – ранцевого огнетушителя, бензопилы и мотопомпы.

Жюри оценивало не только скорость выполнения заданий, но и точность до мельчайших деталей. Абсолютным победителем конкурса по результатам всех соревнований стал Михаил Смородников – десантник-пожарный Федеральной Авиалесоохраны.