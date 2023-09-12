В Белгороде многоэтажка начала разрушаться после капремонта

Жильцы многоэтажки в Белгороде на Гражданском проспекте, 53 недовольны качеством капремонта их качеством ремонта их жилья. О возникших проблемах одна из белгородок обратилась к губернатору в прямом эфире 11 сентября.

Женщина написала, что ремонт дома должен был закончиться еще в 2022 году. Однако устранение последствий некачественно проведенных работ длится до сих пор, а часть здания и вовсе начала рушиться – на цокольном этаже пошли трещины.

Глава Белгородской области сообщил, что большинство замечаний подрядчик уже устранил. Жильцы дома составили список, где указали 19 проблемных моментов, 18 из них уже исправлены. По словам губернатора, в ближайшее время решится вопрос и по последнему пункту. Для этого на неделе на объект приедут министр ЖКХ и новый заместитель губернатора.