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НовостиОбщество12 сентября 2023 13:02

В Белгороде с опережение графика заканчивают капремонт здания архива

Уже ведется внутренняя отделка помещений
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде с опережение графика заканчивают капремонт здания архива.

В Белгороде с опережение графика заканчивают капремонт здания архива.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В областном центре близится к завершению обновление здания государственного архива. На капитальный ремонт учреждения было выделено больше 150 миллионов рублей.

В процессе ремонта строители полностью преобразили семиэтажное здание. Подрядчики обновили кровлю и фасад, заменили окна. Сейчас рабочие приступили к внутренней отделке помещений, площадь которых составляет 4407 квадратных метров. По плану осталось выполнить монтаж грузового лифта.

В Министерстве строительства Белгородской области также отметили, что строители благоустраивают прилегающую территорию, они установят ограждение вокруг здания. Капитальный ремонт объекта планируется завершить с опережением графика.