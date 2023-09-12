В Белгороде с опережение графика заканчивают капремонт здания архива. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В областном центре близится к завершению обновление здания государственного архива. На капитальный ремонт учреждения было выделено больше 150 миллионов рублей.

В процессе ремонта строители полностью преобразили семиэтажное здание. Подрядчики обновили кровлю и фасад, заменили окна. Сейчас рабочие приступили к внутренней отделке помещений, площадь которых составляет 4407 квадратных метров. По плану осталось выполнить монтаж грузового лифта.

В Министерстве строительства Белгородской области также отметили, что строители благоустраивают прилегающую территорию, они установят ограждение вокруг здания. Капитальный ремонт объекта планируется завершить с опережением графика.