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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 11:36

Белгородец избил автомобиль бутылкой и камнями на 109 тысяч рублей

Мужчине не понравилось, как припаркована машина
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее автомобиль «Фольксваген» повредили. Женщина рассказала, как неизвестный, по виду, пьяных молодой человек остался недоволен выбранным для парковки иномарки местом. Он потребовал переставить машину, но женщина отказала. Тогда дебошир разбил лобовое стекло автомобиля булкой алкоголя, а затем принялся кидать камни по транспортному средству.

Участковый уполномоченный, выехавший по указанному адресу, задержал подозреваемого. Им оказался 24-летний житель областного центра. Сумма причиненного им ущерба составила около 109 000 рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на подозреваемого завели уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.