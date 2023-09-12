Белгородец ударил мать табуретом по голове и скрылся. Фото: "КП" Архив

В полицию Старого Оскола 1 сентября обратилась 74-летняя местная жительница. У женщины были видимые травмы головы. Правоохранители вызвали ей скорую. Медики установили легкий вред здоровью. Позже пенсионерка рассказала, что пострадала во время ссоры со своим сыном. Он ударил ее табуретом по голове и скрылся.

Участковый уполномоченный задержал 40-летнего подозреваемого. На мужчину завели уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Нерадивому сыну грозит арест сроком до шести месяцев.

Полиция призывает белгородцев не медлить с обращением в правоохранительные органы, став жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления.