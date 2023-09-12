За 11 сентября ВСУ выпустили по Белгородской области больше 110 боеприпасов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Зв прошедшие сутки шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атаке ВСУ. Противник обстреливал приграничье из минометов, артиллерии, гранатометов, выпускал беспилотники со взрывчаткой. Информацию о нанесенных ударах за 11 сентября опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по селам Красный Хутор и Наумовка выпущено по 3 снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе по окраине села Богун-Городок выпущено 8 снарядов. Обошлось без последствий.

В Валуйском округе по селам Вериговка и Борки выпущено 16 и 8 снарядов соответственно. В селе Шелаево системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – установлено три минометных снаряда и 29 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе между поселком Прилесье и селом Графовка выпущено 6 снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. под обстрел попало село Репяховка – зафиксировано 3 прилета. Пострадавших нет. в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также хозпостройка.

В Шебекинском округе обстреляли село Середа – установлено 5 артснарядов и 1 гранатометный выстрел. Также в Середе противник сбросил с БПЛА неустановленный предмет. Обошлось без последствий. По Новой Таволжанке выпущено 6 снарядов, по поселку Первомайский – 3, по селу Терезовка и поселку Красное – по 3 снаряда, по МАПП «Шебекино» – 6 минометных снарядов и 6 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий.