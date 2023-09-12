За сутки в Белгородской области автоинспекторы выявили больше 500 нарушений ПДД

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 516 нарушений Правил дорожного движения в Белгородской области.

Так, от управления отстранены 15 нетрезвых водителей, а также 5 лишенных раннее права управления. В отношении 1 водителя решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное управление в состоянии опьянения.

44 административных материала составлено по фактам непредоставления преимущества пешеходам. В свою очередь, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 76 материалов.

Кроме того, к ответственности привлечены 24 водителя за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних. Также выявлено 53 водителя, нарушивших светопропускную способность автостекол, и 10 допустивших выезд на встречную полосу движения.