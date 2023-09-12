В Белгородской области установили уровень прожиточного минимума на 2024 год. Фото: "КП" Архив

Региональное правительство установило уровень прожиточного минимума в Белгородской области на 2024 год. Соответствующий документ уже подписал губернатор Вячеслав Гладков. Постановление вступит в силу с 1 января 2024-го.

Так, величина прожиточного минимума на душу населения в следующем году составит 12 813 рублей, что на 738 рублей больше нынешнего. Для трудоспособного населения показатель определен в сумме 13 966 рублей, для пенсионеров — 11 019 рублей, а для детей — 12 429 рублей.

Ранее министр соцзащиты и труда региона Елена Батанова объяснила белгородцам, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум. По словам чиновницы, показатель рассчитывается по утвержденной федеральными властями методике, повлиять на эту сумму региональные чиновники никак не могут. Такие же доводы привел и глава региона.