Белгородец пойдет под суд за продажу несуществующего автоподъемника. Фото: "КП" Архив

В полицию Белгорода обратился с заявлением 42-летний житель Ростовской области. Мужчина сообщил, что у него обманным путем похитили 85 000 рублей. Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 37-летний житель областного центра.

Предварительно известно, что злоумышленник разместил на одном из сайтов объявление о продаже автоподъемника, находящегося якобы в Белгороде. Ростовчанин заинтересовался предложением. Оговорив условия сделки, он перечислил подозреваемому аванс в сумме 85 000 рублей. После поступления денег на счет продавец перестал выходить на связь. Тогда обманутый житель решил обратиться за помощью в белгородскую полицию.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что правоохранители в ходе следствия выявили еще шесть аналогичных эпизодов мошенничества подозреваемого. Жертвами обмана стали жители разных регионов страны. Общая сумма причинного мужчиной ущерба составила свыше 200 000 рублей.

На белгородца завели уголовные дела за мошенничество. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.