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НовостиОбщество12 сентября 2023 6:00

Жители Белгорода смогут посещать школьные стадионы

Валентин Демидов рассказал, на каких условиях это можно сделать
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородка обратилась к мэру с проблемой. Женщина рассказала, что на территории школы, где учится ее ребенок, обустроили хорошую спортивную площадку и стадион. Однако попасть туда во внеурочное время нельзя, поскольку не пускает охранник.

Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, что посещать стадионы на территории школ можно. Главное условие – на них в это время не должно быть детей.

- Жители могут посещать стадион в то время, когда детей в школе нет. Это утренние часы, с 6 до 8, и вечерние — с 18 до 22 часов, - ответил градоначальник.