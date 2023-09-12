Жители Белгорода смогут посещать школьные стадионы

Белгородка обратилась к мэру с проблемой. Женщина рассказала, что на территории школы, где учится ее ребенок, обустроили хорошую спортивную площадку и стадион. Однако попасть туда во внеурочное время нельзя, поскольку не пускает охранник.

Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, что посещать стадионы на территории школ можно. Главное условие – на них в это время не должно быть детей.

- Жители могут посещать стадион в то время, когда детей в школе нет. Это утренние часы, с 6 до 8, и вечерние — с 18 до 22 часов, - ответил градоначальник.