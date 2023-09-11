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НовостиОбщество11 сентября 2023 19:25

Геннадий Цонев покинул пост заместителя мэра по безопасности

11 сентября он отработал последний день
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Геннадий Цонев покинул пост заместителя мэра по безопасности.

Геннадий Цонев покинул пост заместителя мэра по безопасности.

в администрации областного центра кадровые перестановки. Сегодня. 11 сентября, последний день в должности мэрии заместителя главы администрации Белгорода по безопасности отработал Геннадий Цонев. Он сложил свои полномочия. В пресс-службе мэрии областного центра отметили, что Цонев покинул пост по собственному желанию.

Геннадий Михайлович проработал в должности с 2019 года. Под его руководством и при личном участии усовершенствована система гражданской обороны населения, успешно решены вопросы приема и расселения беженцев. Кто займет его место пока не известно.