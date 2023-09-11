Геннадий Цонев покинул пост заместителя мэра по безопасности.

в администрации областного центра кадровые перестановки. Сегодня. 11 сентября, последний день в должности мэрии заместителя главы администрации Белгорода по безопасности отработал Геннадий Цонев. Он сложил свои полномочия. В пресс-службе мэрии областного центра отметили, что Цонев покинул пост по собственному желанию.

Геннадий Михайлович проработал в должности с 2019 года. Под его руководством и при личном участии усовершенствована система гражданской обороны населения, успешно решены вопросы приема и расселения беженцев. Кто займет его место пока не известно.