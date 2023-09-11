Белгородский полицейский доставил ребенка с эпилептическим приступом в больницу

полицейский в Белгороде спас жизнь ребенку. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Вечером в субботу, 9 сентября, с просьбой о помощи к инспектору ДПС лейтенанту полиции Виталию Кушнареву, который дежурил в парке Победы. обратилась семейная пара. Встревоженные родители рассказали, что их маленько дочери внезапно стало плохо. Малышке чуть больше полутора лет. Опасаясь за жизнь девочки, белгородцы попросили полицейского отвезти их в больницу.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области отметили, что лейтенант Кушнарев принял решение незамедлительно доставить ребенка в лечебное учреждение на патрульном автомобиле. Врачи, принявшие ребенка, диагностировали у девочки эпилептический приступ, вызванный вирусной инфекцией. Малышке своевременно была оказана квалифицированная помощь.