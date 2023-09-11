В Белгородской области выявляемость онкологии выше, чем в целом по стране

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства Белгородской области министр здравоохранения региона Андрей Иконников рассказал об итогах работы «Поездов здоровья» с начала года. Чиновник отметил, что регион лидирует по стране в плане выявления онкологических заболеваний.

Так, медпомощью в «Поезда здоровья» за восемь месяцев обратились порядка 22 тысяч человек. Из этого числа больше половины жителей прошли полное обследование, включая маммографию и флюорографию. За 8 месяцев в Белгородской области подозрения на онкологию выявили у 307 пациентов на 100 тысяч человек населения.

В 2023 году в Белгородской области зафиксировали самую лучшую выявляемость рака по стране. В 2021 году регион был третьим по этому показателю, а в 2022 году — на второй строчке.

- Это не значит, что люди стали чаще болеть. Это значит, что в регионе стала лучше выявляемость. С учетом этого продолжительность жизни в регионе тоже стала больше. Это все взаимосвязано, - подчеркнул Иконников.