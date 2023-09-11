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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 14:47

Пьяный белгородец от обиды поджег автомобиль своего приятеля

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пьяный белгородец от обиды поджег автомобиль своего приятеля.

Пьяный белгородец от обиды поджег автомобиль своего приятеля.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

10 сентября с заявлением о поджоге автомобиля в полицию обратился 20-летний житель одного из сел Ракитянского района. Правоохранители установили обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Им оказался друг заявителя, с которым они вместе с раннего утра распивали спиртные напитки

По предварительной информации, застолье проходило дома у подозреваемого. В какой-то момент между изрядно выпившими приятелями произошла словесная ссора. В порыве гнева владелец автомобиля подошел к своему транспортному средству и стал наносить по нему удары. Хозяин дома решил поддержать друга и тоже стал бить авто. 2Развлечение» переросло в потасовку. Гость убежал, оставив машину. Подозреваемый, обидевшись на друга, вытолкал его автомобиль за двор, облил бензином и поджег.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что на молодого человека завели уголовное дело за поджог. Белгородцу грозит до пяти лет лишения свободы.