Пьяный белгородец от обиды поджег автомобиль своего приятеля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

10 сентября с заявлением о поджоге автомобиля в полицию обратился 20-летний житель одного из сел Ракитянского района. Правоохранители установили обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Им оказался друг заявителя, с которым они вместе с раннего утра распивали спиртные напитки

По предварительной информации, застолье проходило дома у подозреваемого. В какой-то момент между изрядно выпившими приятелями произошла словесная ссора. В порыве гнева владелец автомобиля подошел к своему транспортному средству и стал наносить по нему удары. Хозяин дома решил поддержать друга и тоже стал бить авто. 2Развлечение» переросло в потасовку. Гость убежал, оставив машину. Подозреваемый, обидевшись на друга, вытолкал его автомобиль за двор, облил бензином и поджег.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что на молодого человека завели уголовное дело за поджог. Белгородцу грозит до пяти лет лишения свободы.